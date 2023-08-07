Оливер: если Уайт не сможет сейчас доказать свою невиновность, то его карьера закончилась

Бывший чемпион Европы в легчайшем весе Спенсер Оливер отреагировал на новость о положительном допинг-тесте британского боксёра Диллиана Уайта (29-3, 19 КО).

«Это действительно грустная ситуация. Мне жаль Энтони Джошуа, пытающегося возобновить карьеру, он очень много работал.

Он согласился на бой, который, как мы все знаем, должен был быть опасным, вернувшись к старому противостоянию с Диллианом Уайтом и поставив на карту всё, что он должен получить за потенциальный бой против Деонтея Уайлдера в Саудовской Аравии в январе.

Он мог подождать, но он взял этот бой с Диллианом Уайтом, и теперь это произошло. Мне жалко Энтони Джошуа, мне жалко болельщиков, людей, которые забронировали гостиницы, билеты, и я надеюсь, что они смогут решить эту проблему и найти достойного соперника для Энтони Джошуа.

Если Уайт не сможет сейчас доказать свою невиновность, то его карьера закончилась, и вот где он сейчас, он на закате своей карьеры. У него была долгая и успешная карьера, он заработал неплохие деньги, но он мог всё ещё проводить большие бои.

Мы не знаем тонкостей, мы не знаем деталей, поэтому мы должны быть осторожны в том, как мы говорим об этом. Всё, что мы знаем, это то, что было отрицательное заключение, бой не состоится, а Диллиан Уайт провалил тест WADA, но мы не знаем, что это за вещество, поэтому нам трудно это комментировать.

Но если это окажется чем-то плохим, и эта ситуация не выглядит хорошо на данный момент, то, возможно, для Диллиана Уайта карьера закончена», — приводит млова Оливера talkSPORT.