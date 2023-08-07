Макгрегор — Диазу: я подам твою печень на бутерброде в трилогии

Звёздный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к американцу Нейту Диазу.

«Я подам твою печень на бутерброде в трилогии. Даже не буду бить тебя по лицу. Твоё выступление накануне было ужасным. Пол просто тормоз, он абсолютный мусор. Движения назад такие, будто я смотрел бой на перемотке. Святой боже, это был тотальный позор. Даже Ронда написала мне, что ты ничего не сделал», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Конор и Нейт провели два поединка между собой в UFC в 2016 году. Первый закончился поражением ирландца от удушающего приёма. Во втором бою Конор смог одержать победу раздельным решением судей.

В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.