«Готов драться хоть сегодня». Цукерберг опубликовал заявление по поводу боя с Маском

Известный американский предприниматель и миллиардер Марк Цукерберг высказался по поводу поединка с Илоном Маском.

«Я готов драться хоть сегодня. Я предлагал 26 августа, когда Маск впервые бросил вызов, но он не подтвердил», — написал Цукерберг в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Цукерберг может провести бой с другим бизнесменом Илоном Маском. Оба не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына, попросив прекратить разговоры об их бое, чтобы об этой идее поскорее забыли.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: