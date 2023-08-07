Стало известно, почему Нурмагомедов отказался тренировать Маска

Стало известно, почему бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отверг предложение американского предпринимателя Илона Маска подготовить его к поединку с Марком Цукербергом.
«Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчёт того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.
Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Цукербергом. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына.
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