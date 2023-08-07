Источник: Адесанья встретится со Стриклендом на UFC 293

Титульный поединок нигерийского бойца Исраэля Адесаньи против американца Шона Стрикленда состоится на UFC 293 в Сиднее, сообщает Sportskeeda, ссылаясь на источники в UFC.

«Главное событие UFC 293 уже готово. Шон Стрикленд и Исраэль Адесанья станут хедлайнерами UFC 293 в Сиднее. Осталось проработать лишь несколько мелких деталей, прежде чем будет объявлено о бое», — говорится в заявлении.

Напомним, изначально ожидалось, что бой Адесаньи с дю Плесси возглавит турнир UFC 293, который пройдёт 9 сентября. Однако южноафриканец снялся с поединка из-за травмы, и на данный момент нет понимания, кто возглавит турнир. Стрикленд ранее выразил готовность выйти на бой, если UFC удовлетворит его финансовые запросы.