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Джейк Пол — Макгрегору: позвони мне, как выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы

Джейк Пол — Макгрегору: позвони мне, как выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы
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Американский блогер Джейк Пол обратился к ирландцу Конору Макгрегору, который ранее сделал несколько выпадов в его сторону.

«Дружище, тебе нужно пройти реабилитацию, а потом в USADA. А до тех пор заткнись нахрен. Флойд играл с тобой. Дастин прижал тебя. Хабиб и Нейт задушили тебя. И я бы навсегда загнал тебя в гроб, даже если бы ты был навеселе.

Молодец, что удалил свои твиты, Конни. Позвони мне, как только выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы», — написал Пол в социальных сетях.

В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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