«У каждого есть дата и соперник». Махачев выложил командную фотографию

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию со своей командой.
«У каждого есть дата и соперник. Есть цель, нужен объём работы», — подписал фото Махачев.
Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски. В общей сложности россиянин Ислам Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
Напомним, ранее Махачев попал в число претендентов на получение трёх наград международной премии World MMA Awards 2023: «Бой года» (с Александром Волкановски), «Лучший сабмишен» (бой с Чарльзом Оливейрой) и «Боец года».
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