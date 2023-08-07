Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«У каждого есть дата и соперник». Махачев выложил командную фотографию

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию со своей командой.

«У каждого есть дата и соперник. Есть цель, нужен объём работы», — подписал фото Махачев.

Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски. В общей сложности россиянин Ислам Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Напомним, ранее Махачев попал в число претендентов на получение трёх наград международной премии World MMA Awards 2023: «Бой года» (с Александром Волкановски), «Лучший сабмишен» (бой с Чарльзом Оливейрой) и «Боец года».