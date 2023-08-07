Пол рассказал, почему не хочет драться с Макгрегором
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Американский блогер Джейк Пол рассказал, почему он не собирается проводить поединок с ирландским звёздным бойцом UFC Конором Макгрегором, который ранее сделал несколько выпадов в его сторону.
«Мне плевать, что он там говорит. Его место не в ринге и не в октагоне. Он болен (алкогольная зависимость). Его место в лечебнице. Мне не нужен Макгрегор. Мне нужен Диаз по правилам ММА», — приводит слова Пола Bad Left Hook.
В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.
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