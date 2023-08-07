Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сэндхаген: я заслуживаю следующий титульный шанс

Сэндхаген: я заслуживаю следующий титульный шанс
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген после победы в поединке с Робом Фонтом заявил о желании провести титульный поединок.

«Я хочу стать чемпионом мира и неважно, придётся ли мне драться со Стерлингом или с О’Мэлли. Я считаю, я заслуживаю следующий титульный шанс. У меня три уверенные победы подряд против очень, очень жёстких соперников», — сказал Сэндхаген после боя.

Напомним, эта победа стала для Сэндхагена третьей подряд. В двух предыдущих боях американец одолел Марлона Веру раздельным решением судей, а также победил Сонг Ядонга техническим нокаутом.

Нынешним чемпионом в рамках легчайшего веса является американский боец Алджамейн Стерлинг, удерживающий титул с 7 марта 2021 года.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023