Сэндхаген: я заслуживаю следующий титульный шанс
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Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген после победы в поединке с Робом Фонтом заявил о желании провести титульный поединок.
«Я хочу стать чемпионом мира и неважно, придётся ли мне драться со Стерлингом или с О’Мэлли. Я считаю, я заслуживаю следующий титульный шанс. У меня три уверенные победы подряд против очень, очень жёстких соперников», — сказал Сэндхаген после боя.
Напомним, эта победа стала для Сэндхагена третьей подряд. В двух предыдущих боях американец одолел Марлона Веру раздельным решением судей, а также победил Сонг Ядонга техническим нокаутом.
Нынешним чемпионом в рамках легчайшего веса является американский боец Алджамейн Стерлинг, удерживающий титул с 7 марта 2021 года.
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