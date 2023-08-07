Сэндхаген: я заслуживаю следующий титульный шанс

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген после победы в поединке с Робом Фонтом заявил о желании провести титульный поединок.

«Я хочу стать чемпионом мира и неважно, придётся ли мне драться со Стерлингом или с О’Мэлли. Я считаю, я заслуживаю следующий титульный шанс. У меня три уверенные победы подряд против очень, очень жёстких соперников», — сказал Сэндхаген после боя.

Напомним, эта победа стала для Сэндхагена третьей подряд. В двух предыдущих боях американец одолел Марлона Веру раздельным решением судей, а также победил Сонг Ядонга техническим нокаутом.

Нынешним чемпионом в рамках легчайшего веса является американский боец Алджамейн Стерлинг, удерживающий титул с 7 марта 2021 года.