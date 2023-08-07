Стал известен боец, который может заменить Диллиана Уайта в бою с Джошуа

Бывший претендент на мировой титул в супертяжёлом весе американец Джеральд Вашингтон (20-5-1, 13 KO) сообщил, что ведёт переговоры с командой двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа.

Напомним, 12 августа Джошуа должен был провести реванш с соотечественником Диллианом Уайтом, однако последний провалил допинг-тест.

«Мы собираемся хорошенько поработать. Сейчас мы находимся в ожидании, посмотрим, что получится. Мы собирались подраться с Чисорой, но я знаю, что им нужен кто-то, кто сделает шаг вперёд и спасёт шоу. Мы были бы рады подраться с Чисорой, но бой с Джошуа получился бы впечатляющим. Они уже связались со мной», – сказал Вашингтон в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Диллиан Уайт сделал заявление после проваленного допинг-теста.