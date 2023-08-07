Тренер Бивола предсказал победителя в бою Альвареса и Чарло

Геннадий Машьянов, тренер россиянина Дмитрия Бивола, высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

«Грубо говоря, явный лидер в этом противостоянии – Канело. Чарло выглядит ничем не интереснее, чем Геннадий Головкин или Джон Райдер, если не хуже. Американец залезает не в свой вес. Хотя по антропометрии, сам по себе, он – большой. Тем не менее Альварес должен выиграть. Как боксёр мексиканец гораздо искуснее: разнообразнее, техничнее и умнее. Поэтому ключей к победе в кармане Чарло немного», – приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок Альварес — Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).