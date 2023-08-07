Де ла Хойя: я завоевал 11 титулов в шести дивизионах, но не реализовал свой потенциал

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя считает, что не реализовал свой потенциал на профессиональном ринге до конца.

«Это похоже на восхождение в гору. Вы хотите добраться до вершины, это ваша цель, и пути назад нет. Когда же я добираюсь до вершины, то не удовлетворяюсь.

Я завоевал 11 титулов чемпиона мира в шести различных весовых категориях. Кого, чёрт возьми, это не устроит? Но я не реализовал свой потенциал в ринге. Я мог бы сделать гораздо больше», – сказал де ла Хойя в интервью телеканалу HBO.

Де ла Хойя впервые стал чемпионом мира в 21 год и завоевал титулы во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и среднем (до 72,6 кг) дивизионах.