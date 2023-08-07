Де ла Хойя: я завоевал 11 титулов в шести дивизионах, но не реализовал свой потенциал

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя считает, что не реализовал свой потенциал на профессиональном ринге до конца.
«Это похоже на восхождение в гору. Вы хотите добраться до вершины, это ваша цель, и пути назад нет. Когда же я добираюсь до вершины, то не удовлетворяюсь.
Я завоевал 11 титулов чемпиона мира в шести различных весовых категориях. Кого, чёрт возьми, это не устроит? Но я не реализовал свой потенциал в ринге. Я мог бы сделать гораздо больше», – сказал де ла Хойя в интервью телеканалу HBO.
Де ла Хойя впервые стал чемпионом мира в 21 год и завоевал титулы во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и среднем (до 72,6 кг) дивизионах.
- 7 августа 2023
-
19:49
-
19:36
-
18:46
-
18:31
-
18:23
-
17:40
-
17:25
-
16:28
-
16:26
-
15:28
-
15:25
-
15:24
-
14:45
-
14:43
-
13:28
-
13:04
-
12:35
-
12:26
-
12:11
-
12:01
-
11:50
-
11:28
-
10:39
-
10:26
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:30
-
06:51
-
06:01
-
05:57
-
00:57
-
00:48
-
00:02
- 6 августа 2023
-
23:46