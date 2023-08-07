Кори Сэндхагену потребуется операция после боя с Фонтом

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Кори Сэндхаген сообщил, что ему потребуется операция после выступления в поединке с соотечественником Робом Фонтом, который состоялся сегодня, 7 июля, на турнире UFC on ESPN 50.

Напомним, ранее Сэндхаген заявил, что травмировал руку. У бойца диагностирован полный отрыв трицепса.

«Полный отрыв трицепса в первом раунде. Я не мог ударить локтём или кулаком без боли, и это было дерьмово. Я сделал то, что и должен был сделать, чтобы победить. Операция на этой неделе, скоро вернусь!» – написал американец в социальных сетях.

Перед боем Сэндхаген занимал четвёртое место в рейтинге легчайшего веса, Фонт — седьмое. Действующим чемпионом легчайшего веса является американец Алджамейн Стерлинг, удерживающий титул с марта 2021 года.