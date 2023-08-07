Стивен Томпсон отреагировал на желание Камару Усмана провести с ним бой

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Стивен Томпсон прокомментировал слова нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана, заявившего о желании провести с ним поединок в конце года.
«Он относится к тем парням из топ-3, с которыми я никогда не встречался. У меня никогда не было возможности сразиться с Камару Усманом. И тот факт, что он заявил о желании подраться со мной, сказал, что этот поединок имеет смысл… это восхитительно. Я всеми руками за. Бой с первым номером рейтинга? Да вы серьёзно?! Я согласен», – сказал Томпсон в интервью TMZ Sports.
Стивену Томпсону 40 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре на UFC on ESPN 42, Томпсон победил техническим нокаутом (остановка углом) соотечественника Кевина Холланда.
- 7 августа 2023
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