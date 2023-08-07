Инсайдер: Дэвид Бенавидес ведёт переговоры с непобеждённым чемпионом в двух весах

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) ведёт переговоры о поединке с непобеждённым соотечественником Деметриусом Андраде (32-0, 19 KO), сообщает известный обозреватель Дэн Рафаэль.

«Согласно источникам, поединок между временным чемпионом WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде находится в разработке и может возглавить осенний PPV-кард от Showtime», – написал Рафаэль в социальных сетях.

Деметриусу Андраде 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году и в ноябре 2013-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг). В марте 2017-го Андраде на выезде в Германии завоевал титул WBA, после чего перешёл в средний вес (до 72,6 кг), где с 2018 по 2022 год удерживал пояс WBO.