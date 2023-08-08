Кормье назвал единственную причину, почему Джонс может завершить карьеру в 2023 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье считает, что действующий обладатель титула организации в тяжёлом весе (до 120 кг) Джон Джонс не завершит карьеру в ближайшем будущем, если не проиграет.

«Знаю, Джон Джонс сказал, что бой со Стипе может стать для него последним, но пока не знаю, верю ли в это. Гонорары слишком хороши, а он ещё слишком молод.

Я верю, если Стипе проиграет ему, то уйдёт. Если Джон Джонс проиграет, он может уйти. Только так он завершит карьеру», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 12 ноября в Нью-Йорке (США) и возглавит турнир UFC 295.