Сехудо заявил, что Сэндхаген не заслужил титульный бой победой над Фонтом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что американский боец легчайшего веса (до 61 кг) Кори Сэндхаген не заслужил поединок за титул победой над соотечественником Робом Фонтом на турнире UFC on ESPN 50.

«То, как обстоят дела в легчайшем весе… Здесь всё зависит от выступления. Мы все хотим добраться до титула. Если Сэндхаген хочет титульный бой, это не способ добраться до него. Претендента определят я и Мераб [Двалишвили]. Это единственное логичное решение.

Сэндхаген слишком консервативен в бою. Я считаю, что для него самое главное – это результат. Ему нужно понять принцип игры… Претендента определим мы с Мерабом, без сомнений. Мы либо дерёмся за титул, либо дерёмся за титул», – сказал Сехудо на своём YouTube-канале.