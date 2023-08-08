Майк Тайсон забавно ответил на вопрос о фаворите поединка Усик — Дюбуа

Легендарный боксёр Майк Тайсон высказался о фаворите поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Никогда прежде не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре поставлю на чемпиона Усика», — сказал Тайсон на YouTube-канале Pro Boxing Fans.

Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом. В последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112).

На счету Дюбуа 20 боёв, в которых им было одержано 19 побед. Один раз Дюбуа проиграл.