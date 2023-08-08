Оливейра признался, что не был травмирован, когда пытался сдвинуть бой с Махачевым

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра рассказал о том, что он пытался перенести свой поединок с действующим чемпионом промоушена россиянином Исламом Махачевым на ноябрьский кард, хотя на самом деле он не был травмирован.

«Я просто научился играть в эту игру. Я знал, что UFC планирует, возможно, провести бой в Бразилии в ноябре… Поэтому я пытался перенести его на ноябрь. Я явно играл с ними, но ничего не вышло. Так что теперь мы дерёмся в октябре.

Было здорово увидеть, как сильно Ислам развился в стойке. Было здорово увидеть это, проанализировать эту его сторону. Я не знаю, как это сделаю, но собираюсь победить. Я готов, я рождён для этого. Я собираюсь победить этого парня», — сказал Оливейра в интервью Ариэлю Хельвани на шоу The MMA Hour.