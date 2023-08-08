Оливейра высказался о возможном поединке с Макгрегором

Бразильский боец, экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра дал комментарий по поводу возможного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Поединок с Макгрегром? Я не знаю, я здесь, а где Конор? Не имеет значения, в каком весе будет бой. Всё, что ему нужно сделать, это сказать, что он готов», – приводит слова Оливейры MMA Fighting.

В активе Чарльза 44 боя (34 победы и девять поражений, один поединок признан несостоявшимся).

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.

В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Точной даты их боя пока нет. Ожидается, что он состоится до конца года, хотя пока Макгрегор не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для боя.