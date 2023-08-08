Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бивола рассказал, кто станет победителем в поединке Усика и Дюбуа

Тренер Бивола рассказал, кто станет победителем в поединке Усика и Дюбуа
Комментарии

Геннадий Машьянов, тренер россиянина Дмитрия Бивола, дал комментарий по поводу предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«По всем раскладам Усик должен выиграть бой. В техническом плане Александр несоизмеримо выше. Всё будет зависеть от степени его готовности: функциональной и психологической. Считаю, что Усик может победить досрочно. Слишком разный уровень в мастерстве и обученности. Надеяться на какой-то положительный момент со стороны Дюбуа? Не вижу вариантов. Усик дерётся ради боя, чтобы не было громадного перерыва. Нужно выпустить пар. Не вижу большой интриги. По-моему, всё ясно», – приводит слова Машьянова Metaratings.

Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023