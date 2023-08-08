Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров помогли мужчине, которого пырнули ножом в Москве

Чемпион АМС Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов и чемпион лиги кулачных боёв Hardcore FC Сослан Асбаров помогли раненому мужчине, сообщает Mash.

По информации источника, неизвестного мужчину пырнули ножом на Патриарших прудах в центре Москвы. По словам очевидцев, всё произошло вечером около ресторана «Аист».

Так, в ходе конфликта неизвестный пока мужчина достал нож и ударил им в живот оппоненту, а затем убежал. Свидетели также рассказали, что раненому помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров — они оказались рядом и вызвали медиков.