Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров помогли мужчине, которого пырнули ножом в Москве
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Чемпион АМС Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов и чемпион лиги кулачных боёв Hardcore FC Сослан Асбаров помогли раненому мужчине, сообщает Mash.
По информации источника, неизвестного мужчину пырнули ножом на Патриарших прудах в центре Москвы. По словам очевидцев, всё произошло вечером около ресторана «Аист».
Так, в ходе конфликта неизвестный пока мужчина достал нож и ударил им в живот оппоненту, а затем убежал. Свидетели также рассказали, что раненому помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров — они оказались рядом и вызвали медиков.
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