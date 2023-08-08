Макгрегор: UFC не хочет, чтобы я дрался с Чендлером

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выразил мнение о том, что промоушен не хочет организовывать его поединок с американцем Майклом Чендлером.

«Если промоушену это интересно, я это сделаю. Никаких проблем. Но, мне кажется, UFC больше не хочет, чтобы я дрался с Чендлером. Есть много других сочных поединков.

Мне всегда было плевать, с кем биться. Я с любым оппонентом подерусь. Я даже готов организовать ему перелёт до меня. Спросите у Малиньяджи, которого я перевёз и побил», – написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.

В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Точной даты их боя пока нет. Ожидается, что он состоится до конца года, хотя пока Макгрегор не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для боя.