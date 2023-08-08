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Фахретдинов рассказал, почему решил подарить Ли чётки перед боем в UFC

Фахретдинов рассказал, почему решил подарить Ли чётки перед боем в UFC
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Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов рассказал, почему он решил подарить Кевину Ли чётки перед боем в UFC.

«На самом деле это то, что у меня в сумке было. А что ему ещё подарить, думаю. Хотел сделать подарок. Смотрю, у меня в сумке чётки. А что ещё подарить? И они порвались у него в руках. Так получилось интересно, на самом деле, он растерялся немного», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Ринату Фахретдинову 31 год. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок в UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов задушил в первом раунде американца Кевина Ли.

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