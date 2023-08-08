Фахретдинов: Оливейра не горит желанием драться с Махачевым. Мне кажется, что боя не будет

Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказал мнение о том, что второй поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой не состоится.
«В октябре турнир в Абу-Даби, где будет много российских бойцов. Не ориентируюсь на него. Не потому, что не получится вернуться. Просто есть другая дата и другой бой. Каждый турнир смотрит весь мир. В Абу-Даби будет Махачев? И что? Ислам дерётся, всем драться, что ли? Всех всё равно не поставят. И с Исламом ещё непонятно. Оливейра не горит желанием драться. Мне почему-то кажется, что боя не будет. Перенесут его», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
Ринату Фахретдинову 31 год. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок в UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов задушил в первом раунде американца Кевина Ли.
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