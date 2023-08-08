«В Москве мне нравится больше». Фахретдинов — о тренировках в American Top Team

Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался по поводу тренировок в American Top Team.

«Хорошие ли там тренера, спарринг-партнёры? Хорошие. Но нет такого, чтобы мечтать об этом. Раньше мечтал, конечно. Но в Москве мне нравится больше, потому что тут свои спарринг-партнёры, тренера, тут дом. Да, прикольно, профессионализм на уровне. Но есть некоторые моменты лучше, чем в Москве. Я многое оттуда почерпнул. Но мне в Москве больше нравится.

Тут ты отвлекаешься, а там я потренировался, пошёл к себе в комнату, поспал, снова потренировался. Как робот. Раз в неделю мы ходили в мечеть, могли раз в неделю кофе попить и на море, в бассейн с массажем. А в своём городе всё равно тебя туда позовут, сюда. Много отвлекающих факторов», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.