Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов рассказал, за какую сумму за бой готов отказаться от чемпионского пояса.
«Дело было знаете как? Каждый бой — $ 5 млн или пояс. Естественно — $ 5 млн. Там не было такого, что деньги или пояс. Там было $ 5 млн за каждый бой. Конечно, я выберу деньги. Естественно, таких гонораров мы многие и не получим. Мало кто из бойцов, особенно из России, получает такие деньги. Поэтому я согласен. Не нужен мне этот пояс, $ 5 млн давайте.
Я обеспечу жизнь себе, своей семье, друзьям, спарринг-партнёрам и тренерам. Представляете, сколько семей в достатке будет жить? А этот пояс что, будет пылиться? Если у меня тренера или семья будут нуждаться, зачем мне этот пояс нужен? Я лучше обеспечу нормальную жизнь окружающим, чем заберу титул. Жить-то всем хочется. Если бы не было такого выбора, то мы хотим пояс, конечно. Но из двух этих вариантов…
Люди в комментариях сейчас напишут, что конечно, нужен пояс. Но они далеки от спорта. Я сделал опрос в социальных сетях – 80% выбрали $ 5 млн. Я посмотрел кто. Это всё профессиональные бойцы. Они понимают, что у нас спорт неблагодарный. Столько денег тратишь, травмируешься. И нет такого выхлопа. А всякие индейцы, которые месяц позанимались, им подарили абонемент или они его сами купили. И они думают, что вот – пояс. Да нифига, ребят. Кушать всегда хочется», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
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