Фахретдинов дал категоричный прогноз на боксёрский поединок Фьюри и Нганну

Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался по поводу боксёрского поединка между экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри.

«Реальный бой с реальными цифрами. Там ему ловить нечего, но сколько он заработает! Я двумя руками и ногами за. За всю карьеру в UFC столько не заработаешь. $ 8 млн гарантированно. Ещё, наверное, трансляции сверху. Почему нет?

Но в бою у Нганну нету шансов. В MMA-перчатках я бы сказал, что, может, шанс и есть. А в боксёрских вообще без шансов. Против чемпиона мира по боксу. Причём реального. Реальный чемпион и реальный профессионал. Шансов вообще никаких», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.