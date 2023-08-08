Чемпионка мира по боксу бросила вызов Джейку Полу
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Олимпийская чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс бросила вызов блогеру Джейку Полу после его поединка с Нейтом Диазом. Известная женщина-боксёр не была впечатлена навыками, продемонстрированными в прошедшем бою.
«Да, Джейку Полу тоже достанется — это факт. Уровень, что я увидела, довольно посредственный», — написала Шилдс в соцсетях.
Кларесса Шилдс дважды становилась чемпионкой Олимпиады (2012, 2016) и является абсолютной чемпионкой мира по боксу в среднем весе. В последнем бою против Мариселы Корнехо она защитила свои пояса WBA, WBC, IBF, WBO и WBF. Также Шилдс выступает в промоушене PFL, где у неё в активе одна победа и одно поражение. Джейк Пол одержал седьмую победу в карьере при одном поражении.
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