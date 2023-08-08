Алджамейн Стерлинг показал свою форму перед поединком с О'Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свою актуальную физическую форму в преддверии поединка с британцем Шоном О'Мэлли.

«Осталось две недели! Рутина понедельника!» — подписал фото Стерлинг.

Титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.

В общей сложности Стерлинг провёл 26 боёв в смешанных единоборствах, одержав 23 победы (три нокаутом) и потерпев три поражения. На счету О’Мэлли 18 поединков, в которых он добыл 16 побед (11 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.