Боец UFC рассказал, что он едва не умер во время весогонки
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Боец UFC Джейк Хэдли, выступающий в полусреднем весе, рассказал, что он едва не умер во время весогонки перед очередным поединком.
«Проиграл бой, несколько вещей пошли не так, как хотелось бы до боя, я чуть не умер во время весогонки, я действительно увидел бога на секунду. Не смог восстановиться, как обычно, чувствовал, что это сильно повлияло на моё выступление. Все, кто знает меня, знают, что я никогда так быстро не выдыхаюсь.
Исправил все ошибки и готов к следующему бою. Уважение Коди, он показал себя настоящим воином. Фанаты в Нэшвилле были просто потрясающими, они действительно показали мне свою любовь», — приводит слова Хэдли MMAJunkie.
Хэдли проиграл единогласным решением судей в поединке с Коди Дерденом.
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