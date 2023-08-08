Боец UFC рассказал, что он едва не умер во время весогонки

Боец UFC Джейк Хэдли, выступающий в полусреднем весе, рассказал, что он едва не умер во время весогонки перед очередным поединком.

«Проиграл бой, несколько вещей пошли не так, как хотелось бы до боя, я чуть не умер во время весогонки, я действительно увидел бога на секунду. Не смог восстановиться, как обычно, чувствовал, что это сильно повлияло на моё выступление. Все, кто знает меня, знают, что я никогда так быстро не выдыхаюсь.

Исправил все ошибки и готов к следующему бою. Уважение Коди, он показал себя настоящим воином. Фанаты в Нэшвилле были просто потрясающими, они действительно показали мне свою любовь», — приводит слова Хэдли MMAJunkie.

Хэдли проиграл единогласным решением судей в поединке с Коди Дерденом.