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Стала известна новая дата боя Бетербиев — Смит

Стала известна новая дата боя Бетербиев — Смит
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) и британский боксёр Каллум Смит (29-1, 21 KO) встретятся 13 января 2024 года, сообщает аккаунт Top Rank Boxing в «Твиттере».

Напомним, поединок должен был состояться 19 августа, но был перенесён из-за срочной операции российского боксёра. У Бетербиева была диагностирована костная инфекция, из-за чего он был вынужден провести операцию на челюсти.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF. После Бетербиев присоединил к нему титулы WBC и WBO, нокаутировав украинца Александра Гвоздика и американца Джо Смита.

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