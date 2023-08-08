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Копылов: бой Грина с Фергюсоном был каким-то непонятным, и в итоге бонус отдали

Копылов: бой Грина с Фергюсоном был каким-то непонятным, и в итоге бонус отдали
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался о бое в рамках турнира UFC 291, в котором Бобби Грин победил Тони Фергюсона удушающим приёмом.

«Да, предпочтение отдают главным боям. Не понимаю, почему бонус дали Бобби Грину, который дрался с Тони Фергюсоном. Обычный удушающий, три раунда возился с ветераном. Какой-то непонятный бой, и в итоге бонус отдали. Вот этот момент, конечно, непонятен. Ну ничего страшного, наше от нас не уйдёт. Так что в следующий раз», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Роман Копылов также принимал участие в турнире UFC 291 и победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде.

Полное интервью с Романом Копыловым выйдет на «Чемпионате» завтра, 9 августа, в 10:00 мск.

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