Фьюри — о завершении карьеры: кто знает, сколько времени мне осталось, надо наслаждаться

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры.

«Кто знает, сколько времени мне осталось. Наверное, совсем немного. Может быть год, может быть два года, а может быть и один бой, кто знает.

Одно я знаю точно: я буду наслаждаться каждой из оставшихся минут на ринге, каждым оставшимся боем, я спокойно принимаю всё это и наслаждаюсь этими возможностями. Я хочу, чтобы мои дети были рядом, хочу гулять с ними, и я очень доволен этим этапом своей жизни.

Я думаю, что каждый боец сам знает, когда ему пора уйти. Многие всё равно откладывают это решение слишком долго, но я уверен, что приму его, когда время придёт. В моей жизни много других дел. У меня много детей и я хочу оставаться в здравом уме, мне не нужны травмы или что-то подобное», — приводит слова Фьюри Mirror.

29 октября 34-летний Тайсон Фьюри проведёт поединок по правилам бокса с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.