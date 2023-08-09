Вице-президент ACA Бадаев: Вахаев фаворит, но допускаю, что Пономарёв может удивить

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о шансах Григория Пономарёва в поединке с бывшим чемпионом промоушена Мухуматом Вахаевым в рамках четвертьфинала Гран-при. Для Пономарёва этот бой станет дебютным в новой лиге.

«С одной стороны, мне кажется, что Вахаев – явный фаворит. Мы видели этого парня в деле, в пятираундовых поединках, в боях с топовой оппозицией. Зачастую Мухумат был успешен. У Григория начинались проблемы, когда он заходил за первый раунд. Мы не видели другого Пономарёва. Не исключаем, конечно, что он может быть другим и одержит победу. В поединках тяжеловесов такое происходит. Но из того, что мы видели, можно сделать вывод, что Вахаев будет фаворитом.

Давайте вспомним, как зародился этот поединок. Пономарёву дали двух соперников на выбор: Тони Джонсон или Мухумат Вахаев. Я бы выбрал Джонсона, потому что это не так принципиально. Я считаю, что поединок против Тони прошёл бы для Пономарёва легче. Когда ты приходишь в лигу и тебе сразу дают экс-чемпиона… То, что Григорий выбрал в оппоненты Вахаева, доказывает, насколько серьёзны намерения Пономарёва. Он пытается не позволить Мухумату залезть к себе в голову, пытается абстрагироваться. Бой будет тяжёлым. Фаворит – Вахаев, допускаю при этом, что Григорий сможет сделать для кого-то сюрприз. А для кого-то это будет закономерностью», – приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.