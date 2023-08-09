«Она сдастся или отправится в нокаут». Грассо — о реванше с Шевченко

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо поделилась ожиданиями о реванше с Валентиной Шевченко. Титульный бой состоится в ходе UFC Fight Night 227 в ночь на 17 сентября 2023 года в Лас-Вегасе, США.
«Каждый бой уникален. У тебя всегда есть план в голове, и ты никогда не знаешь, чем тебе ответит соперник, но я могу сказать, что собираюсь победить в этом бою. Я пробила её в первом раунде [в прошлом поединке], я была очень близка к нокауту, но этого не произошло. Я была очень близка, так что ничего не изменится. Собираюсь победить вне зависимости от того, как будет развиваться бой. Сделаю так, чтобы она сдалась, или отправлю её в нокаут.
Это очень-очень интересно и захватывающе для меня, потому что как поклонник и аналитик ММА я хотела бы знать, какой будет её стратегия. Она теперь претендент, что очень отличает её от того, чем она занималась в предыдущие годы. Конечно, она должна идти за титулом, потому что, когда она была чемпионкой, она просто ждала. Этот бой будет грандиозным, и я очень взволнована. Я люблю драться, и это очень много значит для меня», — приводит слова Грассо Yahoo Sports.
Шевченко уступила титул мексиканской спортсменке на UFC 285, добровольно сдавшись в четвёртом раунде.
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