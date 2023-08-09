Гэтжи рассказал о главном изменении в своей тактике во время второго боя с Порье

Американский боец UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал о главном изменении в своей тактике во время второго поединка с соотечественником Дастином Порье. Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июля.

Поединок закончился победой Гэтжи нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

«Я очень сильно доволен тем, как я выступил, в этот раз я провёл отличный поединок. Мои лоу-кики были эффективны, так как он не мог их блокировать, что исключало возможность контратаки. Многие заметили, что в этот раз я не бил по внутренней стороне голени, а исключительно по внешней, именно поэтому я обезопасил себя от контратак. Мне кажется, что это было самым значительным и эффективным изменением в моей тактике», — приводит слова Гэтжи ESPN.