Гэтжи высказался по поводу своего удара, которым он нокаутировал Порье

Американский боец UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи высказался по поводу своего хай-кика во время поединка с Дастином Порье, которым он нокаутировал соперника.

«Против такого бойца, как Порье, никогда не знаешь, сработает что-то или нет. Ты просто надеешься, что у тебя получится какой-то удар, но в этот раз мы очень много работали конкретно над этим ударом. По правде говоря, я и не думал, что смогу ударить так высоко, поэтому мы больше работали над ударами по корпусу, но из-за того, что Дастин постоянно двигается и меняет уровни, ты не можешь знать заранее, куда попадёт удар: в корпус, в плечо или в голову. Я дважды наносил этот удар в первом раунде, приложился довольно плотно и был близок к тому, чтобы выключить ему свет, но его руки были на месте», — приводит слова Гэтжи ESPN.