Абдель-Азиз: Гэтжи — самый опасный боец в истории UFC

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался по поводу американца Джастина Гэтжи.

«Я думаю, что Джастин стал более мудрым и умным бойцом, он, как хорошее вино, стал с возрастом только лучше. Он стал гораздо лучше защищаться, при том что всё равно остаётся очень и очень опасным.

Гэтжи – самый опасный боец на сегодняшний день и самый опасный боец в истории UFC. Во всём спорте ММА нет другого такого бойца, как он», — приводит слова Абдель-Азиза MMA News.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291 Гэтжи проводил бой с соотечественником Дастином Порье. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик. После этого боя в активе Гэтжи 25 побед и четыре поражения, а у Порье 29 побед и восемь поражений.