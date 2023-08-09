Чендлер отреагировал на слова Макгрегора о том, что UFC не хочет, чтобы их бой состоялся

Американский боец UFC Майкл Чендлер дал комментарий по поводу слов ирландца Конора Макгрегора о том, что промоушен не хочет, чтобы их поединок состоялся.

«Этот чувак… Я помню времена, когда его слова имели вес. Просто скажи правду», — написал Чендлер в социальных сетях.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.

В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Точной даты их боя пока нет. Ожидается, что он состоится до конца года, хотя пока Макгрегор не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для боя.