«Это ужасно». Гэтжи рассказал, что больше не будет драться на турнирах в Абу-Даби
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Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал о том, что он больше не хочет принимать участие в турнирах промоушена, которые проводятся в Абу-Даби.
«Я не против, чтобы полететь туда (в Абу-Даби), но я больше никогда не хочу там драться. В прошлый раз Чарльз дрался с Махачевым в Абу-Даби, и в реванше он будет драться с ним в Абу-Даби. Это ужасно. Просто ужасно. Он будет драться в стране с другой культурой, другой едой, да там даже вода другая! А разница в часовом поясе составляет 13 часов. Это очень много. Я не видел солнца 10 дней (когда дрался с Нурмагомедовым на UFC 254)! Мы не могли выйти из отеля, он был накрыт каким-то чехлом, так что солнце не проникало внутрь», – приводит слова Гэтжи ESPN.
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