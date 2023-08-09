«Не собираюсь упускать такую возможность». Хелениус отреагировал на свой бой с Джошуа

Финский боксёр-тяжеловес Роберт Хелениус отреагировал на то, что он проведёт поединок с американцем Энтони Джошуа.
«Я с нетерпением жду боя с Энтони Джошуа 12 августа. Я — настоящий викинг, готовый в любой момент принять вызов. Я не собираюсь упускать такую возможность. Я планирую использовать её по максимуму! Я настоящий викинг, готовый принять любой вызов – даже на коротком уведомлении», – приводит слова Хелениуса BoxingScene.
Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион также победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.
Хелениус последний раз выходил на ринг 5 августа, победив Мика Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в его активе 32 победы (21 нокаутом) и четыре поражения.
- 9 августа 2023
-
14:38
-
13:47
-
13:16
-
13:08
-
12:56
-
12:02
-
11:30
-
11:21
-
11:05
-
10:40
-
10:32
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
09:53
-
09:46
-
09:45
-
00:43
-
00:18
- 8 августа 2023
-
23:19
-
22:32
-
21:30
-
20:33
-
19:52
-
19:14
-
17:34
-
16:39
-
16:22
-
15:30
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
14:02
-
13:50
-
13:50