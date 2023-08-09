«Не собираюсь упускать такую возможность». Хелениус отреагировал на свой бой с Джошуа

Финский боксёр-тяжеловес Роберт Хелениус отреагировал на то, что он проведёт поединок с американцем Энтони Джошуа.

«Я с нетерпением жду боя с Энтони Джошуа 12 августа. Я — настоящий викинг, готовый в любой момент принять вызов. Я не собираюсь упускать такую возможность. Я планирую использовать её по максимуму! Я настоящий викинг, готовый принять любой вызов – даже на коротком уведомлении», – приводит слова Хелениуса BoxingScene.

Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион также победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Хелениус последний раз выходил на ринг 5 августа, победив Мика Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в его активе 32 победы (21 нокаутом) и четыре поражения.