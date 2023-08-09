Монсон: Илона Маска нельзя назвать хорошим парнем, я буду поддерживать Цукерберга

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон высказался по поводу возможного поединка между знаменитыми бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я не думаю, что кто-то точно знает, реальный ли это бой или фейк. Надеюсь, что бой действительно состоится. И надеюсь, что победит Марк Цукерберг.

Илона нельзя назвать хорошим парнем, он без какой-либо причины уволил многих людей из «Твиттера» после покупки. К своим сотрудникам он относится не очень хорошо. А ведь это люди, которые работают и делают его богатым. Помимо всего, Маск поддерживает США и ВСУ, которые сегодня противостоят России. Поэтому я не фанат Илона Маска — буду поддерживать Цукерберга в этом поединке, если он состоится», — приводит слова Монсона Sport24.