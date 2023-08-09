Тренер Волкова сравнил Туивасу с Льюисом

Тарас Кияшко, тренер российского бойца MMA Александра Волкова, сравнил будущего соперника своего подопечного Тая Туивасу с американцем Дерриком Льюисом.
«Я бы сказал, что Льюис более разносторонний и более хитрый боец. А Туиваса достаточно однообразный. Если от Деррика невозможно ожидать каких‑то вещей, то Туиваса от боя к бою делает одно и то же. Даже начинает почти всегда с лоу-кика.
У Туивасы, как и у всех тяжеловесов, есть мощный удар, этим он опасен. Но, наверное, всё. Он хороший боец, провёл много поединков в UFC, но, думаю, что мы приготовимся как нужно», — приводит слова Кияшко «Матч ТВ».
Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде.
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