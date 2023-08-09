«Я оказалась кем-то лишним». Жена Бивола рассказала о жизни с боксёром
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Екатерина, бывшая жена Дмитрия Бивола, рассказала о жизни с боксёром.
«Мне говорили: «Ты работаешь на Bivol Team. Воспринимай это как реальную работу. Да, ты жена, но ты часть команды. Помни, мы работаем на общее благо».
Я лечила, кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой он выходил на ринг, искала дизайнера, кто её сошьёт.
Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. Я переводила тексты для соцсетей на английский, помогала с интервью, читала контракты, искала врачей.
Потом, после 15,5 лет моего упорного труда, пришла настоящая слава, а я оказалась кем-то лишним. «Сиди и молчи.
И вообще это всё я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила», – написала Екатерина в социальных сетях.
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