«Я оказалась кем-то лишним». Жена Бивола рассказала о жизни с боксёром

Екатерина, бывшая жена Дмитрия Бивола, рассказала о жизни с боксёром.

«Мне говорили: «Ты работаешь на Bivol Team. Воспринимай это как реальную работу. Да, ты жена, но ты часть команды. Помни, мы работаем на общее благо».

Я лечила, кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой он выходил на ринг, искала дизайнера, кто её сошьёт.

Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. Я переводила тексты для соцсетей на английский, помогала с интервью, читала контракты, искала врачей.

Потом, после 15,5 лет моего упорного труда, пришла настоящая слава, а я оказалась кем-то лишним. «Сиди и молчи.

И вообще это всё я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила», – написала Екатерина в социальных сетях.