«Не чувствую вообще никакого давления». Грассо — о поединке с Шевченко

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо высказалась по поводу реванша с Валентиной Шевченко.

«Я не чувствую вообще никакого давления. Я уже осуществила самую большую мечту в своей жизни. Я уже вошла в историю. Я уже достигла множества вещей. Так что никакого давления. Я могла бы умереть завтра довольной и счастливой», — приводит слова Грассо MMA Junkie.

Титульный бой состоится в ходе UFC Fight Night 227 в ночь на 17 сентября 2023 года в Лас-Вегасе, США.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

В активе Алексы Грассо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Шевченко, в свою очередь, выиграла в ММА 23 боя и четырежды проиграла.