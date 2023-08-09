«Ты скорее завершишь карьеру?» Стивенсон обвинил Ломаченко в уклонении от боя

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) заявил, что бывший обладатель титулов в трёх дивизионах украинец Василий Ломаченко избегает поединка с ним.

«Мужик, у меня было огромное уважение к тебе, но ты боишься, как и все, кого я вижу… Ты предпочтёшь завершить карьеру вместо того, чтобы подняться ко мне в ринг?» – написал Стивенсон в социальных сетях.

Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Стивенсон сразится за вакантный титул в лёгком весе (до 61,2 кг), который оставит Девин Хейни, с бойцом, занимающим наивысшее место в рейтинге организации – в настоящий момент им является Василий Ломаченко.