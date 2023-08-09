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Джошуа объяснил, почему согласился на бой с Хелениусом

Джошуа объяснил, почему согласился на бой с Хелениусом
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа прокомментировал организацию поединка с финским ветераном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO), который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Напомним, изначально соперником Джошуа должен быть соотечественник Диллиан Уайт, однако последний провалил тест на допинг.

«Я посмотрел на участников шоу… Я понимаю, как много для них значат соревнования. Я знаю, как усердно работали ребята из промоутерской компании, не только Эдди Хирн, весь наш персонал. Я не хотел подводить своего тренера, DAZN, так что это своего рода ответственность.

Поздние замены – не идеальный сценарий, но так происходит уже в третий раз. У нас были Кубрат Пулев, [Карлос] Такам и Энди Руис, так что подобное случается», – приводит слова Джошуа Yahoo Sports.

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