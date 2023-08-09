Мейвезер объяснил, почему Иноуэ не заслуживает быть выше Кроуфорда в рейтинге P4P

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший объяснил, почему японец Наоя Иноуэ не должен считаться первым номером в рейтинге pound-for-pound.
«Парень из Японии, Иноуэ… Его победа над Фултоном, Фултон никогда не был нокаутёром, хотя он хороший боксёр. Иноуэ сделал то, что и должен был, а Фултон может держать голову высоко, я горжусь им.
Иноуэ дважды дрался с [Нонито] Донэром, и Донэр доставил ему проблемы в первом бою, и, если не ошибаюсь, ему было около 40 лет на тот момент. В то время как Иноуэ не было 30, он должен был побеждать нокаутом.
Я не собираюсь говорить, что Иноуэ заслуживает быть выше Теренса Кроуфорда. Определённо. Я всегда, всегда буду поддерживать своих людей», – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
- 9 августа 2023
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