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Рой Джонс оценил шансы Джермелла Чарло в бою с Канело

Рой Джонс оценил шансы Джермелла Чарло в бою с Канело
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло, который состоится 30 сентября в США.

«Это странная ситуация для Джермелла, поскольку он впервые забирается так высоко, он переходит сразу на две весовые категории. Переход в следующую категорию – это нормально, но вот прыжок на две категории сложнее. Это значительный вес, и вы не знаете, как ваше тело отреагирует на это. Вот почему обычно парни прибавляют несколько фунтов.

Опасность заключается в том, что вы не знаете, как ваше тело отреагирует на набор 7 кг. Сможет ли оно вынести 12 раундов? Есть немало вопросов. Но если Джермелл является особенным бойцом, то справится с этим», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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